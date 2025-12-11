Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı; Annesinin elini tutarak moral verdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücülerinden Emre F. (26), kendisi gibi yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadığı görüldü.

Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Yusuf G.'nin (16) kullandığı 16 BDK 135 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Emre F. (26) idaresindeki 16 BSM 896 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen motosikletlerden düşen sürücüler ile yolcular Semra F. (52) ile Hüseyin B. (16) yaralandı.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI

Kazada sürücü Emre F., kendisi gibi yaralanan annesi Semra F.'nin elini tutarak moral verdi. Annesinin iyi misin sorusuna ise genç, "Vallahi iyim anne, çok iyiyim" diyerek cevap verdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),