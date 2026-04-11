Haberler

Otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde manevra yapan bir otomobile arkadan çarpan motosiklet, sürücüsü ve arkasındaki yolcusu ile birlikte kaza yaparak yaralanmalarına yol açtı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Y. (17) yönetimindeki 16 KOA 33 plakalı motosiklet, sola dönmek için yavaşlayan önündeki Taner T. (52) idaresindeki 16 BPF 580 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yusuf Y. ile arkasında bulunan Bedirhan S. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL/ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

