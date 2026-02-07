Haberler

İnegöl'de Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı

İnegöl'de Motosikletler Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kırsal Kurşunlu Mahallesi yönüne giden Adem B. (28) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Osman G.'nin (59) kullandığı 16 BJC 464 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
