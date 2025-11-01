İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Huzur Mahallesi Ankara kara yolunda Muhammed Habip T'nin (19) kullandığı 16 BRR 463 plakalı, Berat G. (17) hakimiyetindeki 16 BSS 476 plakalı ve Emirhan E. (19) idaresindeki 16 BNR 293 plakalı motosikletler henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletlerin sürücüleri ile motosikletlerde yolcu olan Refik Fırat B. (19), Fatih K. (15) ve Yusuf K. (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Refik Fırat B, sevk edildiği Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.