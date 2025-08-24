İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Ali Esen (56) idaresindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, Oylat Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yanındaki F.B.E. (27) ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Esen, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.B.E. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.