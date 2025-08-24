İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Ali Esen (56) idaresindeki 34 YK 9677 plakalı motosiklet, Oylat Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanındaki F.B.E. (27) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali Esen, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.B.E. ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.