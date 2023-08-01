İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.