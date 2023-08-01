İnegöl'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncel Haberler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kazada motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolunda seyreden Ahmet Bayram (23) yönetimindeki 54 AHT 864 plakalı motosiklet, Akçaderesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Bayram'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, arkasında oturan Mustafa D. (22) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, buradaki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada ölen sürücünün cansız bedeni ise İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.