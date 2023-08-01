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İnegöl'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Bayram (23) yaralanırken, arkasındaki arkadaşı Mustafa Denizhan (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne doğru giden Ahmet Bayram'ın kontrolünü yitirdiği 54 AHT 864 plakalı motosiklet devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayram'ın arkasında oturan Mustafa Denizhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Ahmet Bayram ise ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Bayram, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

Ahmet Bayram İnegöl Bursa Güncel Haberler

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