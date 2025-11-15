Haberler

İnegöl'de Motosiklet Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin kamyonete çarpması sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Remzi U. (58) idaresindeki 16 AZE 218 plakalı motosiklet, Kulaca Mahallesi'nde, M.A. yönetimindeki 01 MB 6721 plakalı kamyonete çarptı.

Bariyerlere de çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
