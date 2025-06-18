İnegöl'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. 26 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de seyreden D.T. (26) idaresindeki 34 GPZ 097 plakalı motosiklet, E.Y. yönetimindeki 16 LVE 40 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan D.T'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev

Soma'da madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel'e yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Erol Bilecik'in Ali Koç'a attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a edilen hakaretler tepki çekti

Attığı mail ifşa oldu! Aziz Yıldırım'a ettiği hakaretler olay yarattı
Macron'dan 'İran' uyarısı: Rejim değişikliğine yönelik girişim, kaosa yol açar

Trump'ın kararı beklenirken Macron'dan çok konuşulacak İran uyarısı
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı

Xabi Alonso'nun Arda Güler şaşkınlığı! Gözlerine inanamadı
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.