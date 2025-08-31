İnegöl'de Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.'nin (43) kullandığı 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),