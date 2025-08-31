İnegöl'de Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Alibey ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.'nin (43) kullandığı 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B. (29), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

Yıl 2025, şehrin haline bak! Su için geceden sıraya girdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Fener'in yeni hocası Hamdi Akın'ın yalısında ortaya çıktı! İşte o kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.