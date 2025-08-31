İnegöl'de Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 18 ve 29 yaşındaki iki kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Alibeyköy ve Ortaköy mahalleleri arasındaki yolda Birkan T. (18) yönetimindeki plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen Rüstem Ç. (43) idaresindeki 72 EN 143 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletten savrulan sürücü ile arkasındaki yolcu Tarık B. (29) ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Birkan T. ve Tarık B, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

