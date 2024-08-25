İnegöl'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi, Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman C. (49) yönetimindeki 16 BJB 708 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Rahat M. (40) yönetimindeki 16 NTA 14 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mehmet M. (36), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.