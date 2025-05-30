İnegöl'de Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Süleyman C.'nin (78) kullandığı bisiklet, aynı yöne seyreden Sedrettin Ç.'nin(65)sürdüğü 16 KLG 71 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten düşen sürücüler ile motosikletin arkasında bulunan yolcu Yeliz Ç.(29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Süleyman C. 'nin ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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