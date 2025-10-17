Haberler

İnegöl'de Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Serdar Ş. (17) yönetimindeki 16 KLF 73 plakalı motosiklet, sokaktan caddeye çıkan Hayrettin K. (67) idaresindeki bisikletle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
