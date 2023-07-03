İnegöl'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin çalınma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayın ardından polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.