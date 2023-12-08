İnegöl'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın girişinde park edilen motosikleti çalan Rabia Vural yakalandı. Vural, adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalıştı ve tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın girişindeki motosikleti çalan Rabia Vural (24), yakalandı. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışan Vural, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde önceki gün bir apartmanın girişine park edilen 16 KFD 03 plakalı motosiklet çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan sahibi, motosikletinin yerinde olmadığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin güzergahını belirleyen ekipler, devriye sırasında şüphelendikleri motosikleti durdurdu. İncelemede çalınan motosiklet olduğu tespit edilip, sürücüsü Rabia Vural gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Rabia Vural, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vural, adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yönelerek, "Hayırdır sen kimi çekiyorsun oğlum. Çekmesene" diyerek tepki gösterdi. Polisin engellediği şüpheli, adliyeye götürüldü. Mahkemeye çıkarılan Vural, tutuklanarak cezaevine gönderildi.