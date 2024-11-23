İnegöl'de Motosiklet Denetimi: 75 Bin Lira Ceza Kesildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde 90 motosiklet kontrol edildi, kasksız sürücüye 75 bin lira ceza kesildi. Denetimlerin trafik kurallarına uyum sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla süreceği belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde trafik ekiplerince motosikletlere yönelik denetim yapıldı.
Ekipler, 90 motosikleti kontrol ettikleri uygulamada, kasksız sürücülere toplam 75 bin lira ceza kesti. Muayenesi olmayan motosikletler ise otoparka çekildi.
Sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla motosiklet denetimlerinin süreceği bildirildi.