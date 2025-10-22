Haberler

İnegöl'de Mobilyacıların Kavgası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki mobilyacı esnaf arasında patentli ürün yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, patentli ürünün aynısının yapıldığı gerekçesiyle mobilyacı iki esnaf arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi 29'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Mobilyacı Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T. patentleri kendisinde olan ürünü yaptığını iddia ettikleri Resul A.'ya ait mobilya imalathanesine gitti. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri çalışanı Eyüp G.'nin (36) darp sonucu bacağı kırılırken, 5 kişi de hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
