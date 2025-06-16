İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin bahçesinde çıkan yangında, parça sünger ve kumaş atıkları yanarak kül oldu. İtfaiye ekipleri, olay yerine müdahale ederek yangının imalathaneye sıçramasını önledi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin bahçesinde çıkan yangında, parça sünger ve kumaş gibi atıklar kül oldu.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin bahçesinde çıktı. Parça sünger ve kumaş gibi atıklardan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle imalathaneye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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