İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İmalathanenin çatı katında hasar meydana geldiği belirtildi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.