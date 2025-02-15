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İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathansinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Ayaz Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülürken iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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