İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel