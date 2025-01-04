İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi 27. Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.
İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel