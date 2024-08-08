İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya aksesuar imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırılırken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15'inci Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya aksesuar imalathanesinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 işçi ise sağlık ekiplerince olay yerin yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.