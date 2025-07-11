İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İmalathane de hasara yol açan yangının sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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