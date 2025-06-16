İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin bahçesinde çıkan yangında, parça sünger ve kumaş gibi atıklar kül oldu.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 15'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin bahçesinde çıktı. Parça sünger ve kumaş gibi atıklardan yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle imalathaneye sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL (Bursa),