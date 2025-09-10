Haberler

İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen Suriye uyruklu işçi yaralandı. Bacakları kırılan işçi tedavi altına alındı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde üzerine suntalar düşen Suriye uyruklu işçi Saadeldin İbrahim S. (48) yaralandı. Bacakları kırılan işci tedavi altına alındı.

Olay saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Suriye uyruklu İşçi Saadeldin İbrahim S'nin üzerine, çalıştığı mobilya imalathanesinde suntalar devrildi. Bacaklarından yaralanan işçi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacakları kırılan işci tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
