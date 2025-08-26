İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde İş Kazası: 1 Ağır Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde 3'üncü kattan yük asansörü boşluğuna düşen İlhan M. (49) ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin 3'üncü katından malzeme indirmek için asansöre yönelen İlhan M., asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen İlhan M. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlhan M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),