İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 28'inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın girişinde bulunan makinede çıkan yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),