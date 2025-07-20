İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 28. Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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