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İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Mahmudiye Mahallesi 12. Sokak'ta mobilya imalatı yapılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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