Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Esad eli silah tutan herkesi gözaltına almaya başladı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında meydana gelen iş kazasında 60 yaşındaki Mahmut Harbi, makineden kopan ahşap parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralı işçi, yoğun kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokağı'ndaki iş yerinde çalışan Mahmut Harbi'nin (60) bacağına makineden kopan ahşap parçası isabet etti.

Mesai arkadaşları, ahşabın bacağına saplanması nedeniyle atardamarı parçalandığı için yoğun kan kaybeden yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harbi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
img

"Şeyh ailesiyiz, hakim savcılar bizim müritlerimiz"
img

Küçük kızı dakikalarca taciz etti
img

Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.