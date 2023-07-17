İnegöl'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesi faaliyet gösteren 3 katlı mobilya atölyesinin terasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 1'inci Yunus Emre caddesi üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya atölyesinin teras katında meydana geldi. Terasta bulunan geri dönüşüm malzemeleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. (DHA)