İnegöl'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin terasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve hasar tespiti için çalışmalara başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinin terasında yangın çıktı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinin terasında meydana geldi. Terasta bulunan geri dönüşüm malzemeleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, müdahale ettikleri yangını yarım saatte söndürdüler. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA