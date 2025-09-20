İnegöl'de Minibüsün Çarptığı Adam Ağır Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aracına binmeye çalışırken minibüsün çarptığı Adnan T.'nin (47) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Adnan T., yol kenarına park ettiği 16 KGY 07 plakalı hafif ticari aracının yanına geldiği sırada, Turgut Ö.'nün (60) kullandığı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi sonucu olay yerine sağlık görevlileri ile trafik polisleri geldi. Adnan T. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; binmek için aracının yanına gelen Adnan T.'ye minibüs çarptığı görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNAGÖL/(Bursa),