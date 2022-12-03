İnegöl'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Akhisar Mahallesi Masal Parkı mevkisinde Mustafa Üveys idaresindeki 16 AEG 543 plakalı minibüs ile Sezai Demir'in kullandığı 16 AYM 444 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü Demir'in bulunduğu yerde sıkışarak yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı, ilk müdahalesi yapılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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