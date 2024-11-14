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İnegöl'de Minibüs Refüje Düştü: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Minibüs Refüje Düştü: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa Ö. yönetimindeki minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alanyurt yolu üzerinde Mustafa Ö. yönetimindeki 16 ASY 498 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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