Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüsü Murat Özcen (33) ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören ile Çayyaka mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Çayyaka Mahallesi eski muhtarı Murat Özcen yönetimindeki 16 AFH 084 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Murat Özcen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),