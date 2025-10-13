Haberler

İnegöl'de Minibüs Çarpması Sonucu 67 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dönüş yapan bir servis minibüsü yol kenarında yürüyen 67 yaşındaki İsa G.'ye çarptı. Ağır yaralanan İsa G., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı İsa G. (67), ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Süleyman U. (52) yönetimindeki 16 S 6079 plakalı servis minibüsü, yol kenarında yürüyen İsa G.'ye çarptı. İsa G., yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İsa G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsa G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
