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İnegöl'de Minibüs Bisikletliye Çarptı, Kazanın Anı Kamerada

İnegöl'de Minibüs Bisikletliye Çarptı, Kazanın Anı Kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir özel halk minibüsünün çarptığı 70 yaşındaki bisikletli Necmettin Atay ile ani fren nedeniyle yaralanan 75 yaşındaki yolcu Gökçek B.'nin kazası, araç içi kameraya yansıdı.

ÇARPMA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisikletli Necmettin Atay (70) ile ani fren nedeniyle yolculardan Gökçek B.'nin (75) yaralandığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye, minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

Yavuz YILMAZ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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