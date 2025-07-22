İnegöl'de Minibüs Bariyerlere Çarptı, Şoför Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün şoförü Hayrettin D. (51) yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan minibüsün şoförü Hayrettin D. (51), yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl yönüne giderken Hayrettin D.'nin kontrolünü yitirdiği 20 LM 296 plakalı minibüs, bariyerlere çarptı. Sürücü Hayrettin D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrettin D. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel