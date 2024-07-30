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İnegöl'de metruk bina çöktü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde boş olan 2 katlı metruk bina çöktü. Olayın erken saatte olması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, olayın sabah erken saatte olması olası yaralanma ve can kaybının önüne geçti.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı metruk bina, yola doğru gürültüyle çöktü. O sırada sokakta kimsenin bulunmaması, olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, ihbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, sokak trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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