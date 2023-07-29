İnegöl'de Metal İşleme Atölyesinde Patlama: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı. Patlama sonucunda atölyenin tavanı çöktü ve 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir metal işleme atölyesinde boya kazanı patladı. Atölyenin tavanının çöktüğü patlamada hafif yaralanan Muhammet Ali Şen (26) ile ağabeyi Talha Şen (28) tedaviye alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak'ta meydana geldi. Metal işleme atölyesindeki boya kazanı, yüksek basınç nedeniyle patladı. Patlamanın etkisiyle atölyenin tavanı çöktü. İş yeri çalışanları Muhammet Ali Şen ile ağabeyi Talha Şen hafif yaralandı. Park halindeki 2 aracın hasar gördüğü patlama sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan Şen kardeşler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.