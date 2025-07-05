İnegöl'de Meşrubat Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meşrubat fabrikasında, üzerine şeker çuvalı düşen 40 yaşındaki işçi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir meşrubat fabrikasında üzerine şeker çuvalı düşen işçi yaralandı.
Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan 40 yaşındaki Erkan B, şeker çuvalının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel