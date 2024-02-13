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İnegöl'de market sahibi bıçaklandı, şüphelilerden biri tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde market sahibi Emrah Özbudak, gürültü uyarısı yaptıktan sonra çıkan tartışmada bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde market sahibi Emrah Özbudak'ın (30), gürültü uyarısı yaptıktan çıkan tartışmada bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden T.Y. (14) tutuklandı, ağabeyi Y.Y. ve arkadaşı O.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.Y.'nin ifadesinde, Bana kötü sözler söyleyip uzaklaştırdı. Ben de durumu ağabeyime anlattım. Markete gittik, tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşımı ve ağabeyimi darbediyordu. Ben de korumak için bıçakladım dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi eski polis memuru Emrah Özbudak, iş yerinin bulunduğu cadde üzerinde yüksek sesle konuşan 3 genci, gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Kendilerini uyaran Özbudak'a öfkelenen T.Y., ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16), markete gelerek Özbudak'a sopa ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Özbudak, kanlar içinde yere yığıldı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Özbudak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'ARKADAŞIMI VE AĞABEYİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli 3 genci sokak üzerinde yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden T.Y. ifadesinde Bana kötü sözler söyleyip uzaklaştırdı. Bende durumu ağabeyime anlattım. Ağabeyim ve arkadaşım ile birlikte markete gittik. Konuşma sırasında tartıştık. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada arkadaşımı ve ağabeyimi darbediyordu. Ben de korumak için bıçakladım dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Y. ve O.B.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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