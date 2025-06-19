İnegöl'de Makine Kazası: Bir İşçi Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir cam fabrikasında çalışan 41 yaşındaki E.Y, makineye elini kaptırarak yaralandı. Olayın ardından acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde makineye elini kaptıran işçi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki bir cam fabrikasında çalışan E.Y, (41) elini makineye kaptırdı.

İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Y, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra E.Y, tedavisi için kentteki bir özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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