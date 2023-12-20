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İnegöl'de Mahalle Muhtarı Ev Bahçesinde Ölü Bulundu

20 Aralık 2023 11:36 Güncelleme: 11:37 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Şuayip Memiş, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Memiş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.