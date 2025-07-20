İnegöl'de Mağaza, Müşterilerine Ücretsiz Karpuz Dağıttı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, 12 ton karpuzu 20 dakikada tükenen ücretsiz dağıtım etkinliği ile dikkat çekti. Müşteriler mağaza önüne akın etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, müşterilerine ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyon kasasındaki 12 ton karpuz, 20 dakikada tükendi.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren mağaza yetkilileri, müşterilerine 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı. Bir kamyon karpuzun ücretsiz dağıtılacağını duyanlar, mağazanın önüne akın etti. Kamyon kasasındaki karpuzlar 20 dakika içinde tükendi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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