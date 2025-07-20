İnegöl'de Mağaza 12 Ton Ücretsiz Karpuz Dağıttı

İnegöl'de Mağaza 12 Ton Ücretsiz Karpuz Dağıttı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, müşterilerine 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı. Dağıtım, kamyon kasasındaki karpuzların 20 dakika içinde tükenmesiyle sona erdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, müşterilerine ücretsiz karpuz dağıttı. Kamyon kasasındaki 12 ton karpuz, 20 dakikada tükendi.

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren mağaza yetkilileri, müşterilerine 12 ton ücretsiz karpuz dağıttı. Bir kamyon karpuzun ücretsiz dağıtılacağını duyanlar, mağazanın önüne akın etti. Kamyon kasasındaki karpuzlar 20 dakika içinde tükendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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