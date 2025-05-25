İnegöl'de Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, park halindeki bir otomobile devrilen ağaç nedeniyle hasar verdi.
LODOS İNEGÖL'DE DE ETKİLİ OLDU
Bursa'da gün içerisinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, İnegöl ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki 16 J 9829 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri otomobilin üzerindeki ağacı motorlu testere ile keserken, araçta hasar oluştu.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel